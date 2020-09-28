Büyükgöz’den “Atlı Eğitim”e Davet

Başkan Büyükgöz, Atlı Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Gebze Belediyesi bünyesinde Gaziler Dağı’nda kurulan Atlı Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, devam eden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çocukların ve gençlerin binicilik sporuyla tanıştığı Gebze Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi’nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek 4 ve 14 yaş gruplarına eğitim ücretsiz eğitimler devam ediyor. Atlı Eğitim Merkezi’nin Gebzeli çocukların ve gençlerin emrinde olduğunu dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “4 yaş aralığındaki evlatlarımıza hayvan sevgisi aşılamak adına ve binicilik sporuyla tanışmaları için atlı gezinti imkanının tanındığı merkezimizde; 14 yaş üzeri gençlerimize ve yetişkinlerimize de 10 haftalık bir programla binicilik eğitimleri verilmektedir.

2500 KİŞİYE ÖZEL DERSLER

Engelli evlatlarımızın da ayrı bir programla eğitim aldığı merkezimizde alınan hijyen tedbirlerine bağlı kalarak; pandemi sonrasında ki yeni normal dönemden bugüne kadar 2 bin 500 vatandaşımızın binicilik sporu yapması sağlanmıştır. Atlı binicilik sporuna ilgi duyan vatandaşlarımızı, 0 530 557 42 64 numaralı telefondan randevu alarak, profesyonel ekibimizin verdiği derslere katılmaya davet ediyorum” dedi.









