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Büyükgöz'den Dev Yürüyüş

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin üç mahallesini sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluştu; "31 Mart akşamı kazanan Cumhur İttifakı olacak" dedi.

Büyükgöz'den Dev Yürüyüş

29 Mart 2019 Cuma 11:40

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin mahalleleri sokak sokak ziyaret etmeye devam ediyor. Barış Mahallesi, Tatlıkuyu Mahallesi ve İstasyon mahallesinde düzenlenen sokak yürüyüşünde coşkulu kalabalık ile birlikte vatandaşlara karanfil dağıtan Büyükgöz, "31 Mart'ta ne olursa olsun sandığa giderek oyunuzu kullanın. Bu seçimlerde sadece yerel yönetimleri seçmeyeceğiz. Ülkemizin bekası ve geleceğine oy vereceğiz" dedi.

"BİZİM DERDİMİZ HİZMET"

31 Mart'ta güçlü bir şekilde kazanacaklarını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'nin insanı vatanını, milletini seven, doğru ile yanlışı ayırt eden sağduyulu insanlardır. 33 yıllık tecrübeye sahip Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olarak Gebze'ye hizmet edeceğiz. Bizim derdimiz hizmet üretmek, proje üretmek. 5 yıl sonra bambaşka bir Gebze'yle karşılaşacaksınız.

KEYİF DUYULAN BİR ŞEHİR

Anneler çocuklarını evden uğurlarken, "Ayağına taş değmesin" diye dua ederler, biz göreve geldiğimizde Gebze'de yaşam konforunun üst seviyede olduğu caddeler, sokaklar, kaldırımlar olacak. Sosyal alanlarıyla zengin, yaşamaktan keyif duyulan bir şehir hedefine ulaşmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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