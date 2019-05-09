Büyükgöz'den Engelliler Haftası Mesajı

Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımları, tüm sosyal haklardan yeterince yararlanmalarını ve onları topluma kazandırarak üreten insanlar haline gelmelerini sağlamak, engellilerimize sahip çıkmak en önemli ödevlerimizdendir. ”dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Engelliliğin sadece kişiyi ve ailesini ilgilendirmediğini toplumu ilgilendirdiğini kaydeden Büyükakın “Herkesin eşit olduğu, tüm hak ve hürriyetlerden yararlandığı bir toplum engelsiz bir toplumdur. Engelli bireylerini kendinden soyutlayan toplum ise engelli toplumdur. Toplumda oluşabilecek engeli kaldırma görevi sadece engelli bireye değil, o toplumda yaşayan herkese düşmektedir”dedi.



ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM

Engelli vatandaşların çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, diğer bireylerle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Büyükakın şöyle devam etti: Onların geleceği ve kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri için sosyal hayatın içinde olmaya ihtiyaçları var. Biz de bunu sağlamakla mükellefiz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz tarafından engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmış, belediyemiz kadrolarında önemli ölçüde engelli istihdamı sağlanmıştır. Evde bakım hizmetlerinden, Alo Özürlüyüm Hattı’ndan, belediye otobüslerimizdeki engelli mekanizmalarından binlerce hemşehrimizin faydalanması sağlanmıştır. Bizler her zaman engelli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm sıkıntılarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Engelleri birlikte el ele vererek aşacağımıza olan inancımla tüm hemşehrilerimizi bu konuda dikkate çağırıyor, bütün engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyorum.