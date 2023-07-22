BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZELİ HACILARA ZİYARETLER

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Gebzeli hacıları evlerinde ziyaret ediyor. Gebzeli hacıları ve ailelerini evlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz son olarak kutsal topraklardan dönen Mehmet Avcı, Hüseyin Yavuz, Hikmet Toğrul, Hidayet Temur, Hasan Ali Sezer’i evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde, “Rabbim hepinizin sıhhat içerisinde geri dönmenizi nasip etti. Rabbim haccınızı kabul etsin inşallah. Allah tekrarını nasip etsin, gidemeyenlere de gitmeyi nasip etsin inşallah” diyen Başkan Büyükgöz, “Allah’ın sevdiği şeyleri seveceğiz, sevmediği şeylerden uzak duracağız, yapmayacağız. Hepinizin haccını bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim güzel bir ömür geçirmeyi hepinize nasip eder inşallah. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebzeli hacılar da Başkan Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.