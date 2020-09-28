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Büyükgöz’den hafta sonu esnaf turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu Yenikent Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaptı. Esnaflarla sohbet eden Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Büyükgöz'den hafta sonu esnaf turu

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:28

Başkan Büyükgöz’den hafta sonu esnaf ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Gebzeli hemşerilerini mutlu ve acı günlerinde de yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretlerini de ara vermeden sürdürüyor. Hafta sonu Yenikent Mahallesi’ne giden Başkan Büyükgöz; esnafları dükkanlarında ziyaret etti. Esnaflarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diledi. Alışveriş yapan mahalle sakinleriyle de sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde devam eden belediye hizmetleri ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Büyükgöz ayrıca; vatandaşların talep, istek ve görüşlerini de dinledi.

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