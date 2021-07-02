Büyükgöz’den hastalara moral ziyareti.

02 Temmuz 2021 Cuma 15:13
Başkan Büyükgöz’den hastalara moral ziyaretleri… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennilerini iletti. Hastaneye gelişinde Başhekim Uzm. Dr. İlyas Sarı tarafından karşılanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz polikliniklerde tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret etti. Diyaliz tedavisi gören hastalarla ve refakatçileriyle bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, acil şifalar temennilerini iletti. Tedavi gören hastalar ve yakınları da ziyaretinden ötürü Başkan Büyükgöz’e memnuniyetlerini dile getirdi.
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