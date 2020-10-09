Büyükgöz’den Minik İsmail’e Sürpriz Hediye

AİLEDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR
Minik İsmail’i Köşklüçeşme Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, İsmail’e kırılan bisikletinin yerine yenisini hediye etti. Başkan amcasını karşısında görünce oldukça heyecanlanan İsmail hediye bisiklete de çok sevindi. Hediye sürprizi için Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden İsmail’in bu sevincine ortak olan kardeşleri Berra ve Rıdvan’a da birer hediye takdim edildi. Turan ve Reyhan Ay çifti Başkan Büyükgöz’e bu ziyaretinden ve hediye sürprizinden dolayı teşekkür etti.