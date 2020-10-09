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Büyükgöz’den Minik İsmail’e Sürpriz Hediye

Geçirdiği kazada bisikleti kırılan küçük çocuğun kendisinden talebini geri çevirmeyen Başkan Büyükgöz minik İsmail’i evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Yeni bisikletine kavuşan İsmail, başkan amcasına teşekkür etti

Büyükgöz'den Minik İsmail'e Sürpriz Hediye

09 Ekim 2020 Cuma 16:17

  

 Başkan Büyükgöz’den minik İsmail’e hediye sürprizi. Özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere her dönem çocuklardan kendisine gelen talepleri geri çevirmeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sürprizlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ufak bir kaza nedeniyle bisikleti kullanılamaz hale gelen 9 yaşındaki İsmail, Başkan Büyükgöz’e sosyal medya hesaplarından ulaştı. Başkan amcasından yeni bir bisiklet isteyen İsmail Ay’ın (9) bu talebine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz duyarsız kalmadı.

AİLEDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Minik İsmail’i Köşklüçeşme Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, İsmail’e kırılan bisikletinin yerine yenisini hediye etti. Başkan amcasını karşısında görünce oldukça heyecanlanan İsmail hediye bisiklete de çok sevindi. Hediye sürprizi için Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden İsmail’in bu sevincine ortak olan kardeşleri Berra ve Rıdvan’a da birer hediye takdim edildi. Turan ve Reyhan Ay çifti Başkan Büyükgöz’e bu ziyaretinden ve hediye sürprizinden dolayı teşekkür etti.












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