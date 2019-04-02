Büyükgöz’den Miraç Kandili mesajı

Hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayınladı. Büyükgöz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İç dünyamıza doğru yolculuk yaparak kendimizi sorgulamamızı sağlayan kutsal gün ve geceler, bizlere günahlardan, kötülüklerden ve her türlü olumsuzluklardan uzaklaşarak yaratıcımız olan Allah’a yönelme fırsatı sunar. Miraç hadisesi de bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin, hakikat arayışında zirveye ulaşmanın, kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini bildirmektedir. Bu mübarek gecede yapılacak samimi dua ve yakarışların İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diler, tüm hemşerilerimizin ve Müslüman aleminin Miraç kandili mübarek olsun“ ifadeleri kullandı.