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Büyükgöz'den Osman Hamdi Bey’de İnceleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi Bey Müzesi ve koruluğunda incelemelerde bulundu.

Büyükgöz'den Osman Hamdi Bey'de İnceleme

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:21


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi Bey Müzesi ve koruluğunda incelemelerde bulundu.  Başkan Yardımcısı Sedat Çelik’in eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Müzesi içerisinde gerçekleşen yenileme çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, “Osman Hamdi Bey Müzesi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Ben bütün Gebzeli hemşerilerimi yenileme çalışmaları tamamladıktan sonra ziyarete açılacak olan Osman Hamdi Bey Müzesine bekliyorum. Koruluk alanımız hali hazırda ziyaretçilere açık. Burada Gebzeli hemşerilerimiz yürüyüş yapabiliyor, ayrıca fotoğraf çekimi için de çok güzel bir alan sahip” dedi.                
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