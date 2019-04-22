Büyükgöz'den Osman Hamdi Bey’de İnceleme Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi Bey Müzesi ve koruluğunda incelemelerde bulundu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:21