Büyükgöz’den Tapu Müjdesi

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet ve Yavuz Selim mahallesinde vatandaşlarla buluştu. İlçe başkanı İrfan Ayar ile birlikte iki mahallede evlere konuk olan Büyükgöz, “Adaylığımız açıklandığı günden itibaren Gebze’de tapu ve imar probleminin kalmayacağını söylemiştik. Artık süreç tamamlandı. Başvuru süreçlerini tamamlayan hemşerilerimiz tapularını almaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

AK Parti’nin hizmet hareketi olduğunu dile getiren Büyükgöz, “Bizler milletimize hizmetkar olan bir siyasi partinin mensuplarıyız. Cumhur İttifakı kapsamımda sahada hemşerilerimizle buluşuyoruz. Yapamayacağımız hiç bir şeyi söz olarak vermeyeceğim. Verdiğimiz tüm sözleri de yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

HEP BİR ARADA OLACAĞIZ

Beylikbağı bölgesinin Gebze’nin gözbebeği olduğunu dile getiren Büyükgöz, “Biz büyük bir aile olacağız. Belirli aralıklarla bir araya gelerek Hasbihal edeceğiz. Biz milletimizin derdiyle dertliyiz. Kentimizin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.