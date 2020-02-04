Büyükgöz’den Vatandaşa Sürpriz Telefon

TALEP HATTINA BİLDİRİYOR
Hizmetlerin gerçek sahibi olan Gebzeliler; sokak ve caddelerinde karşılaştığı sorunları 0 530 412 02 41 numaralı whats App talep hattına bildiriyor. Vatandaşın bildirdiği sorun veya talep ilgili müdürlük tarafından hızla çözüme kavuşturuluyor.
ÇÖZÜMDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; talep ve sorunları çözüme kavuşturulan vatandaşları belirli periyotlarla telefonla arayarak hizmetlerden memnun olup olmadığını soruyor. İnönü Mahallesi 1949 Sokak’ta ikamet eden ve sokağında kaldırım tamiratı kaydı oluşturulan Ayhan Mutlu’yu telefonla arayan Başkan Büyükgöz, yapılan çalışmadan memnun olup olmadığını sordu.
HİZMETİ MUHATABINA SORUYORUZ
Yapılan çalışmanın vatandaşın arzuladığı sürede ve kalitede yerine getirilip getirilmediğini soran Büyükgöz; "Gebze’nin ve hizmetlerin gerçek sahiplerine sormadaki gayeyi, “Verilen hizmetin muhatabı siz değerli hemşerilerimize sorarak bir anlamda işin sağlamasını ve kontrolünü yapmayı hedefliyoruz. Belirlediğimiz periyotlarda, talep sahibi vatandaşlarımızla sürpriz telefon görüşmeleri yaparak memnuniyetlerini ve bizlerden başka bir taleplerinin olup olmadığını soracağız” dedi