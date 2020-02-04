Büyükgöz’den Vatandaşa Sürpriz Telefon

0 530 412 02 41 numaralı whats App talep hattına şikayetlerini bildiren ve ilgili müdürlük tarafından sorunları çözüme kavuşturulan vatandaşları belirli periyotlarla bizzat arayan Başkan Büyükgöz verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını soruyor

TALEP HATTINA BİLDİRİYOR

Hizmetlerin gerçek sahibi olan Gebzeliler; sokak ve caddelerinde karşılaştığı sorunları 0 530 412 02 41 numaralı whats App talep hattına bildiriyor. Vatandaşın bildirdiği sorun veya talep ilgili müdürlük tarafından hızla çözüme kavuşturuluyor.





ÇÖZÜMDEN MEMNUN MUSUNUZ?

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; talep ve sorunları çözüme kavuşturulan vatandaşları belirli periyotlarla telefonla arayarak hizmetlerden memnun olup olmadığını soruyor. İnönü Mahallesi 1949 Sokak’ta ikamet eden ve sokağında kaldırım tamiratı kaydı oluşturulan Ayhan Mutlu’yu telefonla arayan Başkan Büyükgöz, yapılan çalışmadan memnun olup olmadığını sordu.







HİZMETİ MUHATABINA SORUYORUZ