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Büyükgöz’den Vatandaşa Sürpriz Telefon

0 530 412 02 41 numaralı whats App talep hattına şikayetlerini bildiren ve ilgili müdürlük tarafından sorunları çözüme kavuşturulan vatandaşları belirli periyotlarla bizzat arayan Başkan Büyükgöz verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını soruyor

Büyükgöz'den Vatandaşa Sürpriz Telefon

04 Şubat 2020 Salı 09:27

TALEP HATTINA BİLDİRİYOR

Hizmetlerin gerçek sahibi olan Gebzeliler; sokak ve caddelerinde karşılaştığı sorunları 0 530 412 02 41 numaralı whats App talep hattına bildiriyor. Vatandaşın bildirdiği sorun veya talep ilgili müdürlük tarafından hızla çözüme kavuşturuluyor.

ÇÖZÜMDEN MEMNUN MUSUNUZ? 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; talep ve sorunları çözüme kavuşturulan vatandaşları belirli periyotlarla telefonla arayarak hizmetlerden memnun olup olmadığını soruyor. İnönü Mahallesi 1949 Sokak’ta ikamet eden ve sokağında kaldırım tamiratı kaydı oluşturulan Ayhan Mutlu’yu telefonla arayan Başkan Büyükgöz, yapılan çalışmadan memnun olup olmadığını sordu.


HİZMETİ MUHATABINA SORUYORUZ

Yapılan çalışmanın vatandaşın arzuladığı sürede ve kalitede yerine getirilip getirilmediğini soran Büyükgöz; "Gebze’nin ve hizmetlerin gerçek sahiplerine sormadaki gayeyi, “Verilen hizmetin muhatabı siz değerli hemşerilerimize sorarak bir anlamda işin sağlamasını ve kontrolünü yapmayı hedefliyoruz. Belirlediğimiz periyotlarda, talep sahibi vatandaşlarımızla sürpriz telefon görüşmeleri yaparak memnuniyetlerini ve bizlerden başka bir taleplerinin olup olmadığını soracağız” dedi

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