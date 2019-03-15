Büyükgöz'e İnönü'de Yoğun İlgi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala Gebze'nin her mahallesini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, İnönü Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Yeni dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen projelerle ilgili vatandaşlara bilgi veren Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

YEPGEM MERKEZİ KURULACAK

Gebze'de vatandaşın gönlüne dokunacak hizmetler hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Büyükgöz, "Hayata geçireceğimiz YEPGEM projesi ile yenilikçiliği geliştireceğiz. Yenilikçi Proje Geliştirme Merkezi'miz de teknolojileri ve bilgi yoğunluğu yüksek projeler üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca Enerji Verimliliği Merkezi ile enerji verimliliğini arttırmak için farkındalık çalışması yapacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliğini destekleyeceğiz" dedi.

SOSYAL ALANLARIYLA ZENGİN BİR KENT

Gebze'ye yeni sosyal alanlar kazandırılacağını söyleyen Büyükgöz, "İkinci bir kent meydanı kazandırmayı hedefliyoruz. Gebze'yi eğitici çocuk müzesi ve sosyal donatı alanlarıyla zengin bir kent haline getirmek için çalışacağız. Sosyal hayatın zenginleşmesiyle birlikte esnafımızın hizmet potansiyeli de artmış olacak" ifadelerini kullandı.