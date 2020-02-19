Büyükgöz'e Konuk Başkanlar

İade-i ziyarette bulunan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a Gebze hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz belediye çalışmaları hakkında da istişarede bulundu. Başkan Büyükgöz’ü ayrıca Bolu’nun Göynük İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Çankaya da ziyaret etti. Konuk başkana Gebze hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz, belediye çalışmaları hakkında da istişarede bulundu. Konuk başkanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükgöz, belediye çalışmalarında başarılar diledi.