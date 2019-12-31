Büyükgöz’ün yeni yıl mesajı

2020’nin yeni umutlar ve ideallerle beklendiğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Acısı, tatlısı, sıkıntısı ve mutluluklarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılının; ekonomik gelişmişliği ve siyasi istikrarıyla bölgesinde lider ülke konumuna hızla yerleşen güzide ülkemize ve tüm dünyaya, bereket, sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Dilerim ki 2020’de; komşu ülkelerimizde ve coğrafyamızda akan kardeş kanı ve gözyaşı diner, yerine barış ve huzur tesis edilir. Bu vesile ile aziz milletimizin ve çok kıymetli hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılar sunarım” dedi.