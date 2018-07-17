Büyükşehir 15 Temmuz Ruhunu Yaşatmaya Devam Ediyor

BİLGİEVLERİ’NDEN 15 TEMMUZ RUHU
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilere yönelik hizmet veren Bilgievleri, hafta sonunu Diriliş Gençlik Kampları’nda geçirdi. Öğrenciler, Diriliş Gençlik Kampları’ndaki liderlerin hazırladığı 15 Temmuz şehitlerini anma programında, birbirinden anlamlı etkinliklere imza attı. Yaşları küçük olmasına rağmen 2 yıl önce yaşanan hain darbe girişimi ile ilgili bilinçli olan öğrenciler, şehitler için okudukları şiirler ile tüyleri ürpertti. Ayrıca öğrenciler velileri ile birlikte Bilgievleri’nde şehitler için Yasin-i Şerif okuyarak şehitlere dua etti.
‘BU VATAN BİZİM’ DEDİLER
Bilgievi öğrencileri 15 Temmuz darbe girişimi için ‘Bu Vatan Bizim’ adlı tiyatro oyunu sergiledi. Yuvacık Bilgievi’nde öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro oyunu velilerden ve izleyicilerden tam not aldı.
AKADEMİ LİSE’DEN ŞEHİTLER YÜRÜYÜŞÜ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine yönelik hizmet veren Akademi Lise’nin Yaz Okulu öğrencileri ve eğitmenleri, 14 Temmuz Cumartesi sabahı ‘Yeni Türkiye’nin Gençlik Yürüyüşü’ sloganıyla vatan için canlarını feda eden şehitler için Derince Çenedere Mesire Alanı’nda anma yürüyüşü düzenledi. Bu anlamlı etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu öğrencileri yalnız bırakmadı.
ÖMER HALİSDEMİR’LER YETİŞTİRİLİYOR
15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü'nün şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir'in adı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşatılıyor. 15 Temmuz’da şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir için memleketi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi’nde geçtiğimiz yıl inşa ettiği Kültür Merkezi ile Ömer Halisdemir’in hayali gerçekleştirdi. Başiskele’de yapılan spor tesislerine Ömer Halisdemir ismi verilirken yapılan diğer tesislere şehitlerin isimleri verilmeye devam ediliyor. 2016’da düzenlenen Cumhuriyet Koşusu da Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenmişti.