Büyükşehir, 17 Günlük Kapanmada 100 Bin Koli Dağıtıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı süreçte, kapanan işyerlerinde çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımıza 100 bin erzak kolisi dağıtıyor

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Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vakit kaybetmeden bir yandan salgınla mücadele sürecini başlatmış, bir yandan da kısıtlamalardan etkilenen vatandaşlara yardım kampanyasını hayata geçirmişti. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı süreçte de Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yardım kolisi dağıtmaya devam ediyor.

AİLELERE DESTEK

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildi. Salgının başladığı ilk günden beri vatandaşların mağdur olmaması için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma süresince de vatandaşlara erzak kolisi dağıtıyor.