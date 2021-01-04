Büyükşehir 2020 Yılında Gencin Geleceğine Yatırım Yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi çerçevesinde eğitimden kültüre, bilişim ve teknolojiden spora kadar farklı alanlarda hizmetlerini 2020 yılında da sürdürdü. Bu yıl Covid-19 pandemisine rağmen daha çok online olmak üzere çeşitli konferans ve seminerler, kariyer günleri, teknoloji eğitimleri, ücretsiz spor ve kamp gibi onlarca hizmeti çocuk ve gençlere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi binlerce gencin geleceğine yatırım yaptı.

BİLGİEVİ, AKADEMİ LİSE, AKADEMİ ÜNİVERSİTE, SPOR OKULLARI, KAMPLAR…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl çalışmalarını arttırarak yoluna devam ediyor. ‘Kılavuz Gençlik’, ilköğretim, lise ve üniversite gençliğine yönelik salon programları, kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda hizmet vermeye devam etti. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite, Spor Okulları ve Kamplar başta olmak üzere tüm alanlarda aktif çalışmalar yapıldı.

PANDEMİ’DE YALNIZ BIRAKILMADILAR

Salgının başladığı andan bugüne kadar toplumun her kesimine yönelik yardım ve hizmetleri götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte de eğitime desteğini hız kesmeden sürdürdü. Çevrimiçi eğitimin en sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için ilgili kurumların teknik altyapısını kuran ve hizmete açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere verilecek takviye ders kitaplarıyla sınava hazırlanmalarına destek oldu. Pandeminin ilk zamanlarında ise evde kal sporsuz kalma, evde deneyin, masal saati, online deneme sınavları, çeşitli gençlik buluşmaları ve rehberlik desteği gibi gençleri doğrudan ilgilendiren çalışmalar yürütüldü.

ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK

Büyükşehir çeşitli programlarla sınavlara hazırlananları bilgilendirirken YKS ve LGS online verilen ücretsiz Tercih Danışmanlığı hizmetiyle binlerce gence rehber olundu. Üniversite öğrencisi ve mezunlarına yönelik Kariyer Eğitim Günleri ise gençlere hem rol model olarak kabul edebilecekleri isimlerle buluşma, hem de Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı sundu. Büyükşehir, ilk ve ortaokullarda pandemi desteğiyle gerçekleştirdiği kırtasiye setleri ile öğrencilerin okul heyecanlarına ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi sadece bu yöndeki hizmetlerle yıllık çok sayıda çocuk ve gencin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlıyor.

TEKNOLOJİ HAMLESİ İÇİN GENÇLERE YATIRIM

Yıl boyunca devam eden çalışmalarıyla, gençlere geleceklerine yatırım yapma olanağı sağlayan Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanlarının başında eğitime yönelik çalışmalar geliyor. İlk, ortaokul ve lise öğrencileri için Bilgievleri’nde ve Akademi Lise’lerde eğitimin yanında sosyal anlamda projeler hazırlanırken hayvan sevgisi, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm gibi eğitimler organize edildi. Büyükşehir Belediyesi, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek nesillerin yetişmesi amacıyla Akademi Üniversite ve E-Gençlik birimi üniversite gençliğinin akademik kariyerine katkı sundu. Bu desteklerle Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Gaziantep’te düzenlenen teknofest yarışlarına hazırlandı ve gençler yarışlarda başarılar elde etti.

YENİ NESİL GENÇLİK

Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlik merkezleri ve farklı çalışmalarla gençlere fırsatlar sunan Büyükşehir Belediyesi, Genç Mekân’la, üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm gençlere önemli fırsatlar sunmaya başladı. Özelikle yeni nesil gençlik için tasarlanan binada E spor (Elektronik Spor) ve Dijital İçerik Atölyeleri başta olmak üzere Akademik Okullar, Kütüphane Hizmetleri ve sanat aktiviteleri ile gençlere fırsatlar sunuldu.

PANDEMİYE RAĞMEN ORGANİZASYONLAR

2020 yılı önceki yıllara göre çok farklı geçti. Bu durumun baş sebebi ise Covid-19. Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda organizasyonlarını aksatmamaya önem gösterdi. Bu çerçevede Aklınla 1000 Yaşa Zekâ Oyunları Yarışması, Çevrim İçi Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası, Yemen Gençlik Liderleri Kampı, Somalili Öğrenciler Mezuniyet Programı, 41 Gence Bisiklet yarışması, Kıraç Konseri, 5’te Devre 10’da Biter Futbol Etkinliği, Kort Tenis Turnuvası, Şifa Veren Ele Vefa Futbol Organizasyonu, Ücretsiz Spor Okulları İstişare Toplantısı, Zula Turnuvası, Bilgievleri Ve Akademi Lise’lerinde Eba Destek Noktaları, Başkanla Online Gençlik Buluşması, “Geleceğimiz Kocaeli’de”, Çevre Ve Teknoloji, Floor Curling Şenliği, Amatör Spor Kulüpleri Ziyaretleri, Fidan Kardeşliği Projesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Su Sporları Festivali “Mavi Vatan’ın Kalbi Kocaeli Körfez’de”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tır Etkinliği, Spor Festivali Pandemi’de Spor İle Güçlü Kal ve Mevlid- İ Nebi Etkinliği gibi organizasyonlarla gençler yalnız bırakılmadı.



































