GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir 5 Bin 100 Öğrencinin Daha Yüzünü Güldürdü

Büyükşehir, Mili Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlenen 5100 öğrenciye TYT ve LGS test kitap setleri verdi.

Büyükşehir 5 Bin 100 Öğrencinin Daha Yüzünü Güldürdü

09 Şubat 2021 Salı 15:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi nedeniyle yaptığı destekler devam ediyor. Büyükşehir, Milli Eğitim tarafından belirlenen 5100 öğrenciye test kitabı hediye etti. Büyükşehir ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde ekonomik durumu iyi olmayan ve akademik başarısı olan öğrencilere TYT ve LGS test kitap setleri verildi.

 

MİLLİ EĞİTİM’E DESTEK

Eğitime ikinci destek paketi kapsamında okullardaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden Lise Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 8’nci sınıf ve Yüksek Öğretim Kurumları’na (YKS) girecek 12’nci sınıf öğrencileri Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlendi. Başarılı 5100 öğrenciye verilen test kitabı milli eğitim camiasının da yüzünü güldürdü. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

 

ÖĞRENCİLER BÜYÜKŞEHİR İLE DERSLERE BAĞLANDI

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktaları hayata geçirmişti. Türkiye’de büyükşehirler arasında ilk olan hizmet ile birçok destek noktasında her gün ortalama bin öğrenci derslerini takip edebildi.  Ayrıca tablet desteği de vererek ihtiyaç sahibi öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları sağlandı. Öte yandan yine ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerinde internet desteği sağlanarak önemli bir görevi yerine getirilmiş oldu.









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
425 No`lu Hatta Güzergah Değişikliği 425 No`lu Hatta Güzergah Değişikliği
Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler...
Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler...
Dilovalı Öğrencilere Şiirli, Müzikli Moral Dilovalı Öğrencilere Şiirli, Müzikli Moral
Çayırova’da Toplu İş Sözleşmesi Sevinci Çayırova’da Toplu İş Sözleşmesi Sevinci
Zabıtadan Gürültü Denetimi Zabıtadan Gürültü Denetimi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

425 No`lu Hatta Güzergah Değişikliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de hizmet veren 425 No.lu hatta güzergah değişikliğine gitti.

Haberi Oku