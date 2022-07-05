Büyükşehir A Takımı yıkılan çeşmenin yapımına başladı

Başiskele Servetiye Camii Köyü Değirmendüzü yolunda bulunan çeşme kış aylarında karla örtülü yolun açıldığı sırada iş makineleri sürücüleri tarafından görülmedi ve yol açılırken çeşmeye zarar verildi. Karla örtülü olan çeşme yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. Aradan aylar geçti, karlar eridi ve çeşme yeniden gün yüzüne çıktı. Vatandaşların gazetemize ihbarda bulunması üzerine konuyu Perde Arkası sayfamızda haber yaparak, bölgedeki vatandaşların ilgili kurumlardan çeşmeyi onarıp yeniden hizmete açmasını istediğini belirtmiştik.





Gazetemizde çıkan haber üzerine bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince keşfi yapılan çeşmenin, kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı tarafından proje kapsamında yıkılan çeşmenin yapımına başlandı. İçimi hafif ve tadının lezzetli olması dolayısıyla halk arasında şifalı su olarak bilinen, Kocaeli’nin ilçelerinden ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden tatile giden vatandaşların geçerken uğrak yeri olan, bidonlarına su doldurmak için sıraya girdiği çeşmenin, şık ve güzel bir görüntüye kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Sürücüler için uyarı ve işaret tabelası da konulacak olan çeşmenin, Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.



