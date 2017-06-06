Büyükşehir ailesi iftarda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen geniş katılımlı iftarda bir araya geldi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılan iftar programı tasavvuf müziği dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Büyük salonda kurulan masalarda gerçekleşen iftarda Büyükşehir personeli kaynaşma imkânı da buldu.

PERSONELİN YOĞUN KATILIMI

İftar programına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yanı sıra Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Doğan Erol, Mustafa Altay, Başkan Danışmanları Ömer Polat, Nermin Tol, Ulaşım Park AŞ. Genel Müdürü Yasin Özlü, Antikkapı AŞ. Genel Müdürü İslam Yücel, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, daire başkanları, şube müdürleri ve Büyükşehir personeli katıldı.

ANTİKKAPI 180 PERSONELLE ÇALIŞTI

İftar öncesinde masaları dolaşarak, personelle sohbet eden Başkan Vekili Özak, oruçların açılmasının ardından da çalışanlarla bir araya geldi. Antikkapı Restaurant ise gün boyu süren hazırlıkların ardından misafirlerini en güzel şekilde iftarda ağırladı. Binlerce kişinin katılımıyla yapılan iftarda 180 kişilik personelle çalışan Antikkapı, menüde hurma, zeytin, su, ayran, çorba, kavurma, pilav, salata ve tatlı ikram etti.

“BU ŞEHİR SİZE MİNNETTAR”

Ani gelişen programı nedeniyle iftar programına katılamayan Karaosmanoğlu’nun selamlarını ileterek konuşmasına devam eden Başkan Vekili Özak şunları söyledi: “13 yıldır bu kent için hep beraber çalışıyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Ramazanlar toplumsal dayanışmamız ve milli birliğimizin perçinlendiği önemli günlerdendir. Yetimlerin, yoksulların güldüğü aylardır. İşte bizde hep beraber yüzler gülsün, yoksul kalmasın diye çalışıyoruz. Personelin emeğinin çok büyük olduğunu belirten Başkan vekili Özak, “Bu şehir size minnettar. Ben de üstün başarılarınızdan dolayı sizlere müteşekkirim” ifadelerini kullandı.