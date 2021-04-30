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Büyükşehir, Araç Ve Yayaların Sorunsuz Ulaşımı İçin Çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yapılan onarım çalışmaları ile araçların ve yayaların sorunsuz ulaşımını sağlıyor

Büyükşehir, Araç Ve Yayaların Sorunsuz Ulaşımı İçin Çalışıyor

30 Nisan 2021 Cuma 12:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından zamanla bozulan ve aşınan yollarda çalışmalar yapıyor. Ulaşımın konforu için çok önemli olan bu çalışmalar ile vatandaşların sorun yaşamadan seyahat edebilmesi sağlanıyor.

 

KENT GENELİNDE

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan onarım ve yenileme çalışmaları kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kuruçeşme plaj yolu orta refüjde tamirat, Gölcük ilçesi 17 Ağustos Bulvarında, İzmit Alikahya Sakıp Sabancı Caddesi ve İzmit Cumhuriyet Caddesinde asfalt yama çalışması yapıldı.

 

VATANDAŞLARDAN TALEP EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların ve yaya kaldırımlarının daha modern ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürürken yaya kaldırımlarında ve yollarda meydana gelen deformelere de anında müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin tespitleri ile kent genelinde, yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmalar yapılan çalışmalar ile giderildi.

 

YAMA ASFALT YAPILDI

Kent genelinde yapılan onarım çalışmaları ile araçlar ve yayaların sorunsuz ulaşımı için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların geçişlerinin sebep olduğu yollardaki çukur ve bozulmaların olumsuz bir duruma sebep olmaması için yama asfalt ile kapatıldı.

 









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