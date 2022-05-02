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Büyükşehir bayramda görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca acil durumlarda vatandaşlara hizmet vermek için görev başında

Büyükşehir bayramda görev başında

02 Mayıs 2022 Pazartesi 08:06

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram boyunca görev yapacak. Kocaeli’nin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak olan Büyükşehir birimleri, gün boyu hizmet verecek.


BAYRAM İÇİN NÖBETÇİ EKİPLER OLUŞTURULDU

Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları için, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecek, zabıta birimleri de denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek. 

 

ALO 153 BAYRAM TATİLİNDE VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri ve ulaşımla ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı bayram boyunca da görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası 153’ü arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek.


ULAŞIM EKİPLERİ GÖREVDE

Öte yandan vatandaşlarımızın ulaşım konusunda karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla 153 numaralı telefon ile irtibatlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Denetim ekipleri Kurban Bayramı süresince görev yapacak.

 

TÜM HİZMETLER 153’TE

Bayram süresince hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerden hizmet almak için 153’ü, İtfaiye acil durumu için 112’yi aramak yeterli.

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