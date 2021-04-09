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Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Görevde

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde görülen kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önledi

Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Görevde

09 Nisan 2021 Cuma 10:23

İlimizin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından nisan ayında kar yağışı başladı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, yüksek rakımlı Sultaniye, Umuttepe, Camidüzü, Pazarçayır, Aksığın, Tepecik, Nushetiye, Senaiye köylerinde yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önledi. Büyükşehir ekipleri karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için çalışma yaptı.

 

KAR TEMİZLEME VE TUZLAMA YAPILDI

Gece saatlerinde sıcaklıkların ani düşüşü sonrasında başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan yüksek rakımlı yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Loder, jcb ve pto iş makineleriyle kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için gece boyunca ve sabaha karşı sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağı saatlere yakın kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

 

 







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