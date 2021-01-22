Büyükşehir Binlerce Fidanı Kendisi Üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan fidanları kendi bünyesindeki Başiskele Kullar’daki üretim fidanlığında yetiştiriyor.

İl genelinde park, bahçe, mesire alanı, yeşil alanlar gibi projelerde çevre düzenlemeleri kapsamında birçok fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dikilen bu fidanların belli bir kısmını kendi bünyesindeki Başiskele Kullar’da bulunan üretim fidanlığında yetiştiriyor. 100 dönüm alana sahip üretim fidanlığında binlerce fidan üretimi yapılıyor.

İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE FİDAN TEMİN EDİLİYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından üretim fidanlığında yapılan çalışmalarda, dikilen ve düzenli bakımları yapılan farklı türlerde binlerce fidan belli olgunluğa eriştiriliyor. Büyüyen fidanlar rootball bez ile bağlanıp, ihtiyaç duyulan yeşil alanlara dikilmek üzere üretim fidanlığından gönderiliyor.

17 FARKLI TÜRDE FİDAN ÜRETİMİ YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi üretim fidanlığında Şeker Akçaağaç, Ihlamur, Çınar, Ova Akçaağaç, Redshine Akçaağaç, Dış Budak (Sarı Gövdeli), Dış Budak (Aytana), Piramit Gürgen, Piramit Meşe, At Kestanesi, Karayemiş, Ligistrum ve Asma olmak üzere 17 türde fidan üretiliyor. Üretilerek yeşil alanlara kazandırılan fidanlar ile aynı zamanda dışarıdan alımlar azaltılarak tasarruf da yapılmış olunuyor.

























