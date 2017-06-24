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Büyükşehir birimleri bayramda görev başında

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca acil durumlarda vatandaşlara hizmet verecek

Büyükşehir birimleri bayramda görev başında

24 Haziran 2017 Cumartesi 23:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacı ile bayram boyunca görev yapacak. Kocaeli’nin Bayram’ı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak Büyükşehir Birimleri, gün boyu hizmet verecek.
NÖBETÇİ EKİPLER OLUŞTURULDU
Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda İtfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambülans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları için, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecek, Zabıta Birimleri de denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek. 
ÇAĞRI MERKEZİ 7/24 GÖREVDE
Ambulans ihtiyacı için Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri ve ulaşımla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı bayram boyunca da 24 saat boyunca görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası 444 11 41’i arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek.
ULAŞIM EKİPLERİ GÖREVDE
Öte yandan vatandaşlarımızın ulaşım konusunda karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla 444 11 41 No’lu telefon ile irtibatlı Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Denetim ekipleri Ramazan Bayramı süresince görev yapacak.
 
Bayram süresince hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimler ve telefonları şöyle:
Alo Zabıta 153  - İtfaiye 110 -  Su Arıza 185  -Kanalizasyon Arıza 185
Mezarlıklar Müdürlüğü 188    - Büyükşehir Çağrı Merkezi 444 11 41
 
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