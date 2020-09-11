banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, cami restorasyonlarına hazır

Kartepe İstasyon Cami için kolları sıvayan Büyükşehir, caminin cephe tadilatı ve çatı kaplaması yapım işine başladı. Kubbe çatı sökümüne başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, cephe prekast boya öncesi astar uygulaması yapıyor.

Büyükşehir, cami restorasyonlarına hazır

11 Eylül 2020 Cuma 09:57

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki eski yapıların restorasyonlarını yaparken kullanılmaz hale gelen eski yapıların yerine de modern ve kullanışlı yeni binalar inşa ediyor. Bazı durumlarda da vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli araştırmaları yapan Büyükşehir, son olarak Kartepe ilçesinde yer alan İstasyon Camii için kolları sıvadı.

 

CEPHE TADİLATI VE ÇATI KAPLAMASI

Büyükşehir, caminin cephe tadilatı ve çatı kaplaması yapım işine başladı. Kubbe çatı sökümüne başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, kubbe kenet çatı alt trapez montajına başladı. Cephe prekast derz doldurma ve eksik tamamlama işleri devam eden ekipler, cephe prekast boya öncesi astar uygulaması yapıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kahraman sağlık çalışanı ilk kitabının gelirini LÖSEV’e bağışladı Kahraman sağlık çalışanı ilk kitabının gelirini...
İtfaiye’den orman yangını uyarısı İtfaiye’den orman yangını uyarısı
Nuh Çimento’nun ÇED toplantısı iptal edildi Nuh Çimento’nun ÇED toplantısı iptal edildi
Kadıoğlu’ndan Ayar’a tam destek Kadıoğlu’ndan Ayar’a tam destek
Gebze'de parklara bir yenisi daha eklendi Gebze'de parklara bir yenisi daha eklendi
Dantel böceğine karşı ilaçlı mücadele Dantel böceğine karşı ilaçlı mücadele
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kahraman sağlık çalışanı ilk kitabının...
Ülkemizde son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı bir dönmede hayatlarını hiçe sayarak vatandaşların...

Haberi Oku