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Büyükşehir, Düzce’deki sel felaketinin yaralarını sarıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi yaşayan Düzce’de çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir, Düzce'deki sel felaketinin yaralarını sarıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48

18 Temmuz 2019 tarihinde Düzce ili Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Sel felaketinin ilk gününden itibaren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla bölgeye giden Büyükşehir ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki yol açma ve ıslah çalışmaları, kalıntıların kaldırılması gibi çalışmaları yürütüyor.

 

2 EKSKAVATÖR GÖREVDE

Sel felaketinin yaşandığı günden bu yana bölgede bulunan biri lastikli birisi de paletli olmak üzere iki ekskavatör iş makinası ile görev yapılıyor. 4 personel ile selin getirdiği zararları ortadan kaldırmaya çalışan büyükşehir ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ayrıca bir pikap aracıyla bölgedeki yardım çalışmalarına destek olunuyor.

 

FELAKETİN İZLERİ SİLİNENE KADAR GÖREV YAPACAKLAR

Düzce’deki birçok noktadaki çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, sel felaketinin ilk gününden bu yana yoğun bir şekilde çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi izlerinin tamamen ortadan kaldırılana kadar bölgede görevlerine devam edecek.

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