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Büyükşehir ekipleri, Düzce’de yaraları sarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi yaşanan Düzce’de afetin yaralarını sarıyor

Büyükşehir ekipleri, Düzce'de yaraları sarıyor

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:27

 Düzce’de sağanak yağış geçtiğimiz hafta hayatı olumsuz etkileyerek sel ve toprak kaymasına sebep olmuştu. Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrası Düzce’ye de iş makineleriyle yardım götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara katkı sunuyor.





DERE YATAĞI GENİŞLETİLİYOR
Uğursuyu deresinde yaşanan sel taşkınının getirdiği birikintiyi dozerle temizleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köylere ulaşımın sağlandığı yolun açılması için dere yatağı temizleme ve yol yapım çalışması yapıyor. Büyükşehir Yol Bakım Timi bölgede bir haftadır çalışmalara katılıyor. Düzce’de ekipler, 1 tır, 1 dozer ve 4 personelle yol açma, yol genişletme dere yatağı genişletme çalışmaları yapıyor.


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