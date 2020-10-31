banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda

Akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur ve fırtınanın olumsuz sonuçlara yol açmaması için Büyükşehir, 52 ekiple sahada hazır

Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda

31 Ekim 2020 Cumartesi 15:17

   

Kocaeli’de akşam saatlerinde bastıran yağmura karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde gerekli önemleri aldı. Şiddetli yağışa karşı 735 personel ile tüm kentte görev başında olan Büyükşehir, olumsuzlukların yaşanmaması için ekipleri belirli noktalarda konuşlandırdı. Vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

52 EKİP SAHADA

Yağış boyunca teyakkuzda olan Kocaeli İtfaiyesi’nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 20 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 12 ekip sahada yer alıyor. Kocaeli genelinde 12 ilçede birçok noktada görev yapan ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması için hızlı bir şekilde su taşkınlarına, tıkanma olasılığı olan mazgallara ve su birikintilerine müdahale ediyor. Ekipler olası ağaç devrilme vakalarına da anında müdahale ediyor.

 

465 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında 735 personelle teyakkuzda olmaya devam edecek.

 






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Taşan Dere 4 Aracı Sürükledi Taşan Dere 4 Aracı Sürükledi
Çayırova’daki Caddelerin Çehresi Değişti Çayırova’daki Caddelerin Çehresi Değişti
Başkan Büyükgöz Sahada Esnafları Ziyaret Etti Başkan Büyükgöz Sahada Esnafları Ziyaret Etti
Büyükşehir’den İzmir deprem bölgesine yardım Büyükşehir’den İzmir deprem bölgesine yardım
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Kocaeli'den İzmire yardım eli Kocaeli'den İzmire yardım eli
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Taşan Dere 4 Aracı Sürükledi
- Sürüklenen bir otomobil ağaç ile duvar arasında asılı kaldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde derenin taşması...

Haberi Oku