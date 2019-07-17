Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzdaydı

Büyükşehir ekipleri ilimizde etkisini gösteren sağanak yağışta vatandaşların sorun yaşamaması için görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkisini hissettiren sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı görev başında. Yağış boyunca teyakkuzda olan Kocaeli İtfaiyesi’nden 16, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 9 ekiple sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 16 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale eti.

ANINDA MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

TÜM EKİPLER SAHADAYDI

Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te yaşanan yoğun yağmur yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekipleriyle sahadaydı. Yoğun yağmur yağışında Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’nde hiçbir yolun, ev ve iş yerlerinin sular altında kalmaması için tüm ekipleriyle birlikte müdahale etti. Sağanak yağmur boyunca ve sonrasında sahada olan Büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere anında müdahale etti.