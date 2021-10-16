Büyükşehir Gebze Bölgesinde Öğrenciler İçin İlave Seferler Koydu

Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde okul güzergahında hizmet veren hatlara 97 ilave sefer konuldu

Hayata geçirdiği projeler ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri hayata geçiriyor. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde okul güzergahında hizmet veren hatlarla ilgili vatandaşlardan 153 nolu Çağrı Merkezine gelen ilave seferler konulması talepleri hayata geçirildi.

GEBZE’DE 52 İLAVE SEFER

Gebze ilçesinde;

1. GTÜ ile KYK Yurdu arasında hizmet veren 490 nolu Ulaşımpark A.Ş. hattında 7 ilave sefer,

2. Mutlukent ve Adliye bölgesinde bulunan okullar için Ulaşımpark A.Ş. hatlarında 4, özel halk otobüsü hatlarına 4 olmak üzere toplam 8 ilave sefer,

3. Güzeller OSB içerisinde bulunan Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji için Ulaşımpark A.Ş. hatları ile 4 ilave sefer,

4. Barış Mahallesinde bulunan okullar için özel halk otobüsü hatlarına 3, Ulaşımpark A.Ş. hatlarına 2 olmak üzere toplam 5 ilave sefer,

5. Kirazpınar Mahallesinde bulunan okullar için özel halk otobüsü hatlarına 1, Ulaşımpark A.Ş. hatları ile 1 olmak üzere 2 ilave sefer,

6. İbrahimağa Caddesi üzerinde bulunan Liseler için özel halk otobüsü hatlarına 10 ilave sefer,

7. Beylikbağı bölgesinde bulunan okullar için özel halk otobüsü hatlarına 5, Ulaşımpark A.Ş. hatlarına ile 1 olmak üzere toplamda 6 ilave sefer,

8. Cumhuriyet Mahallesindeki Fatih Süleyman Demirel AL ve Fatih MTAL için özel halk otobüsü hatlarına 12, Ulaşımpark A.Ş. hatları ile 2 olmak üzere toplamda 14 ilave sefer,

9. GOSB Tadım Jale MTAL için özel halk otobüsü hatlarına 4, Ulaşımpark A.Ş. hatlarına 2 olmak üzere toplamda 6 ilave sefer olmak üzere,

Okul giriş ve çıkış saatlerine 52 ilave sefer konuldu.

DARICA’YA 23 İLAVE SEFER

Darıca ilçesinde;

1. Bayramoğlu Mahallesinde bulunan İMKB MTAL, Neşet Yalçın AL ve TOKİ MTAL için özel halk otobüsü hatlarına 8 ilave sefer,

2. Tuzla Caddesi üzerinde bulunan Şht. Edip Zengin AL, Denizyıldızları MTAL ve Darıca Fen Lisesi için özel halk otobüsü hatlarına 9, Ulaşımpark A.Ş. hatlarına 6 olmak üzere 15 ilave sefer olmak üzere

Okul giriş ve çıkış saatlerine 23 ilave sefer konuldu.

ÇAYIROVA’YA 15 İLAVE SEFER

Çayırova ilçesinde;

Hatice Bayraktar MTAL, Şht. İlhan Kartal AL ve Ertuğrul Kurdoğlu AL için özel halk otobüsü hatlarına 12, Ulaşımpark A.Ş. hatlarına 3 olmak üzere

Okul giriş ve çıkış saatlerine 15 ilave sefer konuldu.

DİLOVASI’NA 7 İLAVE SEFER

Dilovası ilçesinde;

İstiklal Cd. Üzerinde bulunan Şht. İlimdar Atasoy AL, Dilovası MTAL ve Yahya Kaptan A.L. için özel halk otobüsü hatlarına 7 ilave sefer konuldu.

97 İLAVE SEFER KONULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Başkanlığı 4 ilçede 17 özel halk otobüsü ve 7 belediye hattı olmak üzere toplam 24 hatta mevcut seferler haricinde okul giriş çıkış saatlerindeki yolcu yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla günlük 97 ilave sefer koyarak öğrencilerin okullarına ulaşmalarını sağladı.















