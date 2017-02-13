BÜYÜKŞEHİR GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki bin 800 kamera ile güvenlik tehdidi oluşturan olayların önüne geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki 175 lokasyona yerleştirdiği bin 850 kamera ve 400’ü aşkın güvenlik personeli ile gasp, hırsızlık, intihar, trafik kazası, silahlı kavga gibi olaylara anında müdahale edilmesini sağlıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan olaylar izleme merkezinde tespit edilip yetkili kurumlara iletiliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik kameraları kent genelindeki birçok vaka ile karşı karşıya kalıyor. Kameralara takılan bu olaylardan birisi ise önceki günlerde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arkasındaki otoparkta gece 03.00 sıralarında şüpheli bir kişinin olduğu kameralar ile tespit edildi. Kamerada şüpheli kişinin araçları gözlemlediği ve gasp yapacağı anlaşıldı. Büyükşehir güvenlik ekipleri anında gasp yapacak kişiye müdahale ederek polis ekipleri ile beraber şüphelinin yakalanmasını sağladı.

Öte yandan soğuktan üşüyen ve yaralanmış sokak hayvanları ekiplerce yardım edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşıp yardım edilmesini sağlıyor.