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Büyükşehir Hasar Tespit Çalışmaları İçin İzmir'e Mühendis Gönderdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi üzerine hasar tespit çalışmalarına destek vermek için 6 İnşaat mühendisini İzmir'e gönderdi.

Büyükşehir Hasar Tespit Çalışmaları İçin İzmir'e Mühendis Gönderdi

18 Kasım 2020 Çarşamba 15:17

 

İzmir depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları için bölgeye itfaiye ve  depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gıda yardımı gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdiyse bölgede hasar tespit çalışması yapılması için 6 inşaat mühendisi gönderdi.

 

İZMİR'E YARDIM

İzmir'de meydana gelen, can ve mal kayıplarına neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla bölgeye 30 bin maske, 20 ton dezenfektan ve 1000 gıda kolisi gönderilmişti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları içinde Kocaeli itfaiyesinden personel ve araç gönderilmişti. Bugünse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye inşaat mühendisi gönderdi.

 

MÜHENDİSLER GÖREVLENDİRİLDİ

Yaşanan depremin izlerini silmek, yaşanabilecek yeni depreme hazırlanmak, can ve mal kaybını en aza indirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 6 mühendisi İzmir'de görevlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak çalışacak mühendisler bölgede devam eden çalışmalara destek verecek. Depremden etkilenen ve risk teşkil eden binaları belirleyecek.

 







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