Büyükşehir, Hz. Mevlana’yı Meali Sema İle Andı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hoşgörü ve hümanizmasıyla Anadolu topraklarının yanı sıra tüm dünyayı etkileyen Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılı münasebetiyle özel bir program düzenledi. Fatih Çıtlak’ın postnişin olarak yer aldığı Meali Sema programında Hz. Mevlana Sema Mukabelesi ile anıldı.

VATANDAŞLARDAN PROGRAMA YOĞUN İLGİ

İstanbul Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Topluluğu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da gerçekleştirildi. Programa çok sayıda vatandaşın yan sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Akçakoca Salonu tıklım tıklım doldu. Yer bulamayan konuklar programı salon merdivenlerine oturarak takip etti.

MEVLANA’YA EN YAKIN ANMA PROGRAMI

Program öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Çakmak, “Mevlana engin insan sevgisi ve hoş görüsüyle hepimize örnek olmuştur. Bu akşam Mevlana’ya en yakın anma programını gerçekleştiriyoruz. Mevlana’yı en doğru şekilde anlamamız için böyle etkinlikler çok değerli” dedi.

ASLINA UYGUN SEMA MUKABELESİ

Konuşmanın ardından Postnişin Fatih Çıtlak’ın anlatımındaki Meali Sema Özel Programına geçildi. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün yaptığı etkinlikte Mevlevi dervişlerinin katılımıyla, semanın aslına uygun icrası olan ‘’Sema Mukabelesi’’ gerçekleştirildi.

“SEMAYI ÇOK İYİ ANLATMAK GEREKİYOR”

Postnişin Fatih Çıtlak, program sonunda Meali Sema hakkında bilgi aktardı. Çıtlak, “İlk önce çok tuhaf şekilde semalar yaptılar. İnsanlar merak ettikleri için bu semalara katıldı. Fakat sonradan gördük ki bu şekilde manaya intikal edemiyorlar. Bugün anlamama problemi yok, anlatamama problemi var. Biz bu ritüeli güzel bir şekilde anlatırsak, insanlar sahip çıkarlar ve daha da ileriye götürürler. Biz şu anda insanımıza köşe bucak dolaşarak bu meali sema ile yaptığımız için ne olduğunu ne olduğunu anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÇITLAK: BÜYÜKŞEHİR ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Meali Sema Anma Programına vurgu yapan Çıtlak, “Büyükşehir, şu anda programı yapmakla asıl söylemesi gerekeni söylüyor. Kocaeli yıllardır Mesnevi derslerini o kadar güzel yaptı ki, çıtayı çok yükseltti. Kocaeli evvelden beri bu işe önem verdi. Bir önderlik yaptı” dedi. Programın sonunda sahneye gelen Başkan Vekili Çakmak, postnişin Fatih Çıtlak’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

GELENEKSEL SANATLAR SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Öte yandan Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrenci ve eğitmenlerinin eserlerinden oluşan karma bir sergi açıldı. Programa gelen konuklar sergiyi büyük bir beğeni ile gezdi.















