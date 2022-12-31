Büyükşehir itfaiyesi 2022 yılında 10 bin 318 olaya müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentin 12 ilçesinde 17 profesyonel itfaiye istasyonu, 6 gönüllü müfrezesi, 110 itfaiye aracı ve 528 personeliyle vatandaşların yardımına koştu. İtfaiye ekipleri 2022 yılı içerisinde meydana gelen 3 bin 705 yangın, 437 trafik kazası, 211 su tahliyesi, bin 442 insan kurtarma, 3 bin 414 hayvan kurtarma ve bin 109 diğer olaylar olmak üzere toplamda 10 bin 318 olaya müdahale ederken, olaylara ortalama 7 dakika varış süresi ve teknik donanımlarıyla adından epeyce söz ettirdi. Kentte yaşanan olayların yanı sıra ülke genelindeki olaylara da müdahale eden ekipler, bu çerçevede 8 araç ve 16 personel ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında da başarılı çalışmalara imza attı.

15 bin 445 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi verildi