Büyükşehir kapı kapı gezdi, yardım kolileri dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. 50 bin gıda ve 15 bin Hijyen kolisinin dağıtımına başlandı. Koronavirüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yardım kolilerini kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu şuana kadar 42 bin başvuru aldıklarını önümüzdeki günlerde sayının artma ihtimali üzerine ek 30 bin koli daha almak için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

42 BİN BAŞVURU OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Kocaeli genelinde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 50 bin gıda kolisi ve 15 bin hijyen kolisinin dağıtımına başlandığını kaydetti. Gündoğdu ’’Kocaeli’de daha önce duyurusunu yaptığımız 50 bin gıda ve 15 bin hijyen kolisinin dağıtımına başladık. İlk gün 20 araç ile 3 ilçede 2 bin 500 aileye yardımı ulaştırdık. Şuan 42 bin başvuru aldık. Biz ek olarak 30 bin koli daha almak için çalışmaları başlattık. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın belirttiği gibi Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak”. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM

Koronavirüs (covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler Kocaeli’de devam ediyor. Alınan önlemler ile Kocaeli’de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi, Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda 15 bin adet hijyen paketi desteğinde bulunacağını duyurmuştu.

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLDİ

01 Nisan Çarşamba gününden itibaren covid-19 tedbirleri kapsamında www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden vatandaşların talepleri alındı. Taleplerin ardından Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri talepleri değerlendirdi. Taleplerde yardıma muhtaç olduğu görülen ailelere gıda ve hijyen paketi yardımında bulunuldu.

EKİPLER KAPI KAPI GEZDİ

Araçlar Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Sosyal Hizmetler Gıda Deposundan yüklendi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince başvuruları değerlendirilen 65 yaş üstü ile dar gelirli ailelere yardımlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapı kapı gezilerek ulaştırıldı. Ekipler ilk gün 3 ilçede 15 araç ile 2500 aileye koli gıda ve hijyen paketi yardımında bulundu.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce gıda ve hijyen kolileri evlerine ulaşan vatandaşlar; “Allah devletimizden razı olsun. Salgın nedeniyle zor günler geçiriyorduk. Belediyemiz bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Başvurumuzun ardından kısa bir süre yardım kolileri evlerimize ulaştı. Ekipler kapı kapı gezerek bize hem başkanımız Tahir Büyükakın’a selamlarını iletti hem de yardım kolilerini ulaştırdı. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle zor durumda olan aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr adresine internet üzerinden gıda ve hijyen kolisi yardımına başvuruyorlar. Alınan başvurular Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince değerlendiriliyor. Rapor sonucunda değerlendirmeye alınan ve yardıma muhtaç olduğu belirlenen ailelere erzakları ulaştırılıyor. Erzak kolileri birkaç gün içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapılarına kadar getiriliyor.