Büyükşehir Kar Timi, 7/24 görevde

İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolların kapanmaması gün boyu çalışıyor. Tüm ilçelerde ve köy yollarında kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, gece ve gündüz iki ekip olarak 24 saat çalışma yapıyor.

CADDELER VE KÖY YOLLARINDA TİTİZ ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutan ekipler, greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla tüm ilçelerde ve köy yollarında 24 saat nöbet tutarak çalışmalarla yolları güvenli hale getiriyor.

KAR KÜREME VE TUZLAMA YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLER 24 SAAT İKİ VARDİYA ÇALIŞIYOR

Gölcük; İcadiye-Mesruriye-Ayvazpınar-Hamidiye, İrşadiye-Eriklitepe, Sirretiye-Mahmudiye-Eskiferhadiye-Kampara, Karamürsel; Selimiye-Lütfiye-Sofular-Senaiye-Akçat-İnebeyli-Karaahmetli-Semetler-Çamdibi, Avcıköy-Tahtalı-Kadriye-Senaiye arası ve Fulacık, Karapınar-Sünnibaba -Kavak-Oluklu-Çamçukur-Pazarköy, Gebze; GOSB Işıklar-Pelitli- Palgaz rampası-E.İst.Yolu, TEM Yanyol-Kirazpınar TOKİ-Emlak Konutları-TÜBİTAK Yolu, Şekerpınar Yan Yol-Mollafenari-Cumaköy-Kadıllı-Ovacık-Mudarlı-Tavşanlı-Demirciler-Köseler-Tepecik-Mermerciler OSB-E. İst. Yolu, Körfez; İlimtepe, Belen, Elmacık, Dereköy gibi güzergahlar ve birçok farklı noktada karla mücadele eden ekipler, 24 saat süren iki vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutuyor.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA YOLLAR TEMİZLENİYOR

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla da yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor.



























