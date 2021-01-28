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Büyükşehir Kar Timi Görev Başında

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmalarını yürüttü.

Büyükşehir Kar Timi Görev Başında

28 Ocak 2021 Perşembe 13:10

İlimizde yüksek kesimlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutan karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için gece boyu ve sabaha karşı kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliği sağlandı.

 

KAR KÜREME VE TUZLAMA YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, kent genelinde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.  Ekipler, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ 24 SAAT NÖBETTE

Kar timleri greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları açıp güvenli hale getirdi.

 

















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