Büyükşehir Kar Timi Teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutan karla mücadele ekipleri, Pazar ve Pazartesi günleri etkinliğini artıracağı tahmin edilen kar yağışına içinde hazırlıklarını tamamladı.

KAR TİMİ KAR YAĞIŞINA HAZIR

Kar yağışı Kocaeli’nin özellikle yüksek kesimlerinde yağmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki Pazar ve Pazartesi günlerinde kar yağışı etkisini artıracak. Büyükşehir Kar Timi olası olumsuzlukların önüne geçmek için teyakkuz halinde. Yaklaşık 200 kişilik ekip kent genelinde kar yağışının etkili olacağı noktalarda görev başında.

İHTİYAÇ DUYULAN TÜM NOKTALARDA

Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

24 SAAT NÖBETTELER

Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getiriyor. Gölcük; İcadiye-Mesruriye-Ayvazpınar-Hamidiye, İrşadiye-Eriklitepe, Sirretiye-Mahmudiye-Eskiferhadiye-Kampara, Karamürsel; Selimiye-Lütfiye-Sofular-Senaiye-Akçat-İnebeyli-Karaahmetli-Semetler-Çamdibi, Avcıköy-Tahtalı-Kadriye-Senaiye arası ve Fulacık, Karapınar-Sünnibaba -Kavak-Oluklu-Çamçukur-Pazarköy, Gebze; GOSB Işıklar-Pelitli- Palgaz rampası-E.İst.Yolu, TEM Yanyol-Kirazpınar TOKİ-Emlak Konutları-TÜBİTAK Yolu, Şekerpınar Yan Yol-Mollafenari-Cumaköy-Kadıllı-Ovacık-Mudarlı-Tavşanlı-Demirciler-Köseler-Tepecik-Mermerciler OSB-E. İst. Yolu, Körfez; İlimtepe, Belen, Elmacık, Dereköy gibi güzergahlar ve birçok farklı güzergahta çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, 24 saat süren iki vardiya kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutuyor.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA YOLLAR TEMİZLENİYOR

Köylerde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları yollar açılıyor.















