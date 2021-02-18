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Büyükşehir Kar Timi’nden hayati müdahale

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Körfez Kutluca Köyünde rahatsızlanan vatandaşa ambulansın ulaşabilmesi için yolları açtı

Büyükşehir Kar Timi'nden hayati müdahale

18 Şubat 2021 Perşembe 12:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında yolların kapanmaması için büyük bir özveri ile hizmet veriyor. Büyükşehir Kar Timi, Körfez Kutluca Köyü Kıyılı Mevkiinde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Şemsettin Kerenciler’in de imdadına yetişti. Ekipler, köye gelen ambülansın geçtiği yolları bir an önce açarak, zaman geçirmeden Kerenciler’i hastaneye ulaştırmayı başardı.

 

ANINDA MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de etkisini hissettiren yoğun kar yağışında yolların sürekli açık kalması, vatandaşların sorun yaşamaması için yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler vatandaşların yaşadıkları sorunları da anında müdahaleler ile çözüme kavuşturuyor. Bu olaylardan biri de Körfez ilçesi Kutluca Köyü’nde meydana geldi.

 

AMBÜLANS YOLDA KALMADI

70 yaşındaki Şemsettin Kerenciler, Körfez Kutluca Köyü Kıyılı Mevkiinde aniden rahatsızlandı. Yakınları 112’ye ulaşarak ambülans istedi. Sürekli yağan kardan dolayı köye ulaşmakla zorlanan ambülansın rahatsızlanan hastaya ulaşması için Büyükşehir Kar Timleri hemen çalışmalara başladı. Yolda birikmiş karları temizleyen ekipler, ambulansı köye biran önce ulaştırarak hastanın hastaneye yetiştirilmesini sağladı.

 

SÜREKLİ AÇIK TUTULUYOR

Acil bir hastanın donanımlı bir hastaneye yetiştirilmesi, hastaya erken müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. Büyükşehir Kar Timlerinin yolları sürekli açık tutması da bu tarz olaylarda yaşanabilecek olumsuz vakaların önüne geçilmesini sağlıyor.

 



AA
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