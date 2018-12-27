Büyükşehir Karla Mücadele Ediyor

Kocaeli’de etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve yüksek kesimlerde olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri karla mücadele ediyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan ekipler, yüksek kesimlerde sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutuyor. Tuz depolama şantiyelerinde 25 bin ton tuz, kullanıma hazır olarak bekletiliyor. Umuttepe bölgesinde tuzlama ve küreme için hazır bekleyen ekiplerin bir kısmı da Kartepe bölgesinde çalışma yürütüyor. Kar yağışına göre ekipler aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Kandıra Sarıhocalar, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli ve Gebze Pelitli gibi tuz depolama şantiyelerinde ekipler bulunuyor.Ekipler özellikle yoğun kar yağışının yaşandığı Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe Kampüsü, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve şehrin yüksek kesimlerindeki mevkiilerde karla mücadele ediyor. 25 Aralık Salı günü başlayan ve 26 Aralık Çarşamba günü yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle Kocaeli genelinde, kapalı merkezi ve köy yolu bulunmuyor.



Ekipler gece ve gündüz olmak üzere yolların sürekli açık kalmasını için çalışmalarına devam ediyor.