Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri Görevde

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı başladı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri Kartepe zirve yolu ve Erikli Tepe Tabiat Parkı’nda yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önlüyor.

KAR TEMİZLEME VE TUZLAMA YAPILIYOR

Gece saatlerinde sıcaklıkların ani düşüşü sonrasında başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Loder, jcb ve pto iş makineleriyle Kartepe zirve yolu ve Erikli Tepe Tabiat Parkı’nda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saatlik vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.











