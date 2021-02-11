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Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri Hazır

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri ilimizde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi hazırlıklarını yaparak cuma gecesi itibariyle nöbete başlıyor

Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri Hazır

11 Şubat 2021 Perşembe 12:44


Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre ilimizde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilimizde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışacak.

 

24 SAAT İKİ VARDİYA ÇALIŞACAKLAR

Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutacak karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayacak Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutacak. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olacak Karla Mücadele ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek.

 

KAR KÜREME VE TUZLAMA YAPILACAK

Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapacak Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.

 

İŞ MAKİNELERİ VE TUZLAMA ARAÇLARI HAZIR

Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek. Gölcük; İcadiye-Mesruriye-Ayvazpınar-Hamidiye, İrşadiye-Eriklitepe, Sirretiye-Mahmudiye-Eskiferhadiye-Kampara, Karamürsel; Selimiye-Lütfiye-Sofular-Senaiye-Akçat-İnebeyli-Karaahmetli-Semetler-Çamdibi, Avcıköy-Tahtalı-Kadriye-Senaiye arası ve Fulacık, Karapınar-Sünnibaba -Kavak-Oluklu-Çamçukur-Pazarköy, Gebze; GOSB Işıklar-Pelitli- Palgaz rampası-E.İst.Yolu, TEM Yanyol-Kirazpınar TOKİ-Emlak Konutları-TÜBİTAK Yolu, Şekerpınar Yan Yol-Mollafenari-Cumaköy-Kadıllı-Ovacık-Mudarlı-Tavşanlı-Demirciler-Köseler-Tepecik-Mermerciler OSB-E. İst. Yolu, Körfez; İlimtepe, Belen, Elmacık, Dereköy gibi güzergahlar ve birçok farklı güzergahta karla mücadele için hazır bekleyecek karla mücadele ekipleri, 24 saat süren iki vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutacak.

 

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA YOLLAR TEMİZLENECEK

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılacak. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutulacak.








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