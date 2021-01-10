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Büyükşehir Kiracılarına 21 Milyonluk Destek

Büyükşehir, kiracılarına yaklaşık 21 milyon TL’lik destek verecek. Kira bedellerinin yüzde 75’i alınmayacak ve bir yıl boyunca da kira artışı olmayacak

Büyükşehir Kiracılarına 21 Milyonluk Destek

10 Ocak 2021 Pazar 12:51


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kiracısı olan esnafa kira desteği yapacak. Başkan Tahir Büyükakın’ın direktifiyle harekete geçen Büyükşehir, pandemi önlemleri nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kalan Büyükşehir kiracılarına 20 milyon 820 bin TL’lik destek verecek.

 

KİRA BEDELİNİN YÜZDE 75’İ ALINMAYACAK

Pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerleri için Büyükşehir kiracılarından kira bedelinin yüzde 75’i oranında indirimli tahakkuk ettirilecek.

 

FAİZ YOK, 36 AY EŞİT TAKSİT

Kalan yüzde 25’lik kısım ise talep edilmesi halinde 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra ve 36 aylık eşit taksitle tahsil edilecek. Her hangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanamayacak.

 

PEŞİN ÖDEMELER İADE EDİLECEK

Peşin ödeme yapan işyerleri de bu destekten faydalanacak. Peşin ödemesini gerçekleştiren Büyükşehir kiracıları, gerekli indirim, iade veya mahsup,  erteleme ve süre uzatımından yararlanacak.

 

BÜYÜKŞEHİR KİRACILARINA 1 YIL ZAM YOK

Belediye ve iştiraklerinde bulunan tüm kiracılara 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süre ile kira bedellerinde artış uygulanmayacak.

 

KİMLER YARARLANACAK

Destek paketinden, alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan veya uygulanan kısıtlılık nedeniyle faaliyette bulunamayan ve yapılan denetimlerde kapalı olduğu tespit edilen işyerleri faydalanabilecek.



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