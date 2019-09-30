Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir birey olmaları için gerçekleştirileceği Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları için kayıtlar almaya devam ediyor. Eğitimlerin 1 Ekim Salı günü başlayacağı Spor Okulları 10 farklı branşı kapsıyor.

YARININ UMUDU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN

Büyükşehir Belediyesi, yarınlarımızın umudu olan minik sporcuların akademik başarılarının yanında bedensel ve zihinsel gelişimi, özgüvenlerinin sağlaması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda “Spor Kenti Kocaeli” sloganıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2012 yılından itibaren Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları düzenleniyor.

130 SPOR TESİSİ, 180 ANTRENÖR

Spor okullarında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki öğrencilere, 130 spor tesisinde, alanında uzman 180 antrenör tarafından eğitim verilecek. Eğitimler Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta sunulacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Kış Dönemi Spor Okullarına http://www.sporkentikocaeli.com internet adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 153’ü arayarak kış dönemi spor okulları hakkında detaylı bilgi alınabilir.



