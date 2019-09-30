banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi geleceğin sporcularını Ücretsiz Spor Okulları’na bekliyor.

Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir birey olmaları için gerçekleştirileceği Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları için kayıtlar almaya devam ediyor. Eğitimlerin 1 Ekim Salı günü başlayacağı Spor Okulları 10 farklı branşı kapsıyor.

 

YARININ UMUDU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN

Büyükşehir Belediyesi, yarınlarımızın umudu olan minik sporcuların akademik başarılarının yanında bedensel ve zihinsel gelişimi, özgüvenlerinin sağlaması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda “Spor Kenti Kocaeli” sloganıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2012 yılından itibaren Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları düzenleniyor.

 

130 SPOR TESİSİ, 180 ANTRENÖR

Spor okullarında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki öğrencilere, 130 spor tesisinde, alanında uzman 180 antrenör tarafından eğitim verilecek. Eğitimler Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta sunulacak.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Kış Dönemi Spor Okullarına http://www.sporkentikocaeli.com internet adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 153’ü arayarak kış dönemi spor okulları hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Teknopark Genel Müdürü İsmail Turfanda, Aksoy'u Ziyaret Etti. Gebze Teknopark Genel Müdürü İsmail Turfanda,...
‘’Anne Şehir’’ ile hayatına yeni bir sayfa açtı ‘’Anne Şehir’’ ile hayatına yeni bir sayfa...
Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Dış ticaret açığında fark kapanıyor Dış ticaret açığında fark kapanıyor
Gebze'de toplanma alanı sorunu Gebze'de toplanma alanı sorunu
Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi’ne hayran kaldı Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi’ne hayran kaldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze Teknopark Genel Müdürü İsmail Turfanda,...
Gebze Teknopark Genel Müdürü İsmail Turfanda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ile birlikte...

Haberi Oku