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Büyükşehir konservatuvarı öğrencileri tecrübe kazanıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü çini öğrencileri İznik’te müze ve camilerde çini eserleri örneklerini inceledi

Büyükşehir konservatuvarı öğrencileri tecrübe kazanıyor

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:27

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü çini öğrencileri, deneyimlerini artırmak için İznik’teki çini eserlerini yerinde inceledi. Öğrenciler, eğitmen Doç. Dr. Sultan Karaoglu rehberliğinde Çini Müzesi, İznik Yeşil Cami ve İznik Ayasofya Cami’ni ziyaret etti.

 TEKNİK GEZİ

Konservatuvar bünyesinde Geleneksel Sanatlar Bölümü çini öğrencileri, eğitmen Doç. Dr. Sultan Karaoğlu'nun eğitmenliğinde üç yıl süren eğitimlerini çeşitli teknik gezilerle desteklemeye devam ediyor. Her yıl düzenli olarak İznik'e giden öğrenciler, İznik’teki atölyeleri ziyaret ederek eğitimde kullandıkları çini form, boya, sır ve fırça gibi materyalleri de inceliyor.

 

KÜLTÜREL MİRAS ÇİNİ SANATI

Çiniciliğin en önemli merkezlerinden olan İznik’te müze ve camilerde yer alan seramik ve çiniler incelenirken, eğitmen Doç. Dr. Sultan Karaoğlu, İznik çinilerinin desen ve form çeşitliliğini, hamur ve sır kalitesindeki değişimi, üslup farklılıkları ile birlikte öğrencilerine anlattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı; geleneksel sanatlarımızdan olan ve bugün kültürel miras olarak kabul edilen çini sanatının, geleneksel üretim sürecinin ve desen üsluplarının yozlaşmadan sürdürülmesi ilkesinden hareketle eğitim çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.


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