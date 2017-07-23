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Büyükşehir küresel ısınma için tedbir alıyor

Kocaeli’nin “Sera Gazı Envanteri’ninÇıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planının Oluşturulması” projesi 200 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Büyükşehir küresel ısınma için tedbir alıyor

23 Temmuz 2017 Pazar 17:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülen, “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hibe almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın desteği, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi”  başlıklı proje ile yaklaşık 200 bin Euro hibe almaya hak kazandı.
 
HAYATIN HER ALANINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Bilindiği üzere, iklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir. Artan yaz sıcaklıkları, azalan kış yağışları, yüzey sularının azalması, kuraklık sıklığının artması, toprak bozulması, kıyı erozyonları ve sel baskınları şeklinde kendisini göstermekte olan bu değişimin yıkıcı etkileri ekolojik hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu yıkıcı etkiler aynı zamanda ekonomi, enerji, sanayi yatırımları, sosyal hayat ve hukuk ile ilgili alanları da doğrudan etkiliyor. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu proje ile Kocaeli’nin sera gazı envanteri çıkarılması ve iklim değişikliği eylem planı oluşturulmasını sağlayacak.
 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE BİLİNCİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülen hibe programından 200 bin Euro hibe almaya hak kazandığı bu proje ile vatandaşlarının hayatlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Yürütülecek projenin hedefine ulaşması ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması, özellikle iklim değişikliği ile mücadele konusunda toplumun farkındalığının ve bilincinin artmasına bağlı.
 
12 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK
Sözleşme doğrultusunda proje, 15 Eylül 2017 tarihinde fiilen başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç tarafından imzalanan ve 12 ay boyunca sürecek olan proje sayesinde Kocaeli ilinin mevcut görünümü analiz edilip değerlendirilecek. Böylece, yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlere hazırlanılmış olunacak ve gerekli iklim değişikliğini dindirme ve iklim değişikliğine adaptasyon eylemleri proaktif olarak sağlanacak.
 
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