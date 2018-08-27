Büyükşehir Mezbahalarında Kesimler Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda 7 adet mezbahane de hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahalarda veteriner hekim kontrolünde ve sağlıklı şartlarda 300 kurban kesildi. Kurbanlar www.kocaeli.bel.tr adresinde alınan sıra numarasına göre yapıldı. Ayrıca Kurban kesiminde içerisinde, tüm kesim çalışmalarının yapılabildiği Modern Mobil Mezbahaneler’de kullanıldı.

100 UZMAN PERSONEL İLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayramın birinci günü 6 mezbahada kesim çalışması gerçekleştirdi. 100 uzman personelin görev aldığı kesim çalışmaları, İzmit-Solaklar, Gölcük, Karamürsel, Kartepe-Uzunçiftlik, Kandıra ve Darıca mezbahanelerinde yapıldı. Büyükşehir mezbahalarında bayramın birinci günü vatandaşlar rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirme imkanı buldu.

HİJYENİK KESİM KOŞULLARINDA

Bayramın ilk günü Solaklar Mezbahanesini tercih eden vatandaşlar daha önce sıra alımı işlemlerinin yapılması ile bekleme olmadan kurbanlıklarını kestirdi. Solaklar Mezbahanesi’ndeki kesim işlemleri sağlıklı ve modern aletlerin kullanıldığı bir ortamda gerçekleştirildi.

TEDBİR VE İKRAMLAR

Her türlü tedbirin alındığı Solaklar Merkez Mezbahanesi’nde ambulans ve veteriner hekimler hazır bulundu. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlara çay, simit ve poğaça ikram edildi