banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Mezbahalarında Kesimler Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşların kurban kesimlerini sorunsuz gerçekleştirdi

Büyükşehir Mezbahalarında Kesimler Yapıldı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:47

banner346
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda 7 adet mezbahane de hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahalarda veteriner hekim kontrolünde ve sağlıklı şartlarda 300 kurban kesildi. Kurbanlar www.kocaeli.bel.tr adresinde alınan sıra numarasına göre yapıldı. Ayrıca Kurban kesiminde içerisinde, tüm kesim çalışmalarının yapılabildiği Modern Mobil Mezbahaneler’de kullanıldı.

 

100 UZMAN PERSONEL İLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayramın birinci günü 6 mezbahada kesim çalışması gerçekleştirdi. 100 uzman personelin görev aldığı kesim çalışmaları, İzmit-Solaklar, Gölcük, Karamürsel, Kartepe-Uzunçiftlik, Kandıra ve Darıca mezbahanelerinde yapıldı. Büyükşehir mezbahalarında bayramın birinci günü vatandaşlar rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirme imkanı buldu.

 

HİJYENİK KESİM KOŞULLARINDA

Bayramın ilk günü Solaklar Mezbahanesini tercih eden vatandaşlar daha önce sıra alımı işlemlerinin yapılması ile bekleme olmadan kurbanlıklarını kestirdi. Solaklar Mezbahanesi’ndeki kesim işlemleri sağlıklı ve modern aletlerin kullanıldığı bir ortamda gerçekleştirildi.

 

TEDBİR VE İKRAMLAR

Her türlü tedbirin alındığı Solaklar Merkez Mezbahanesi’nde ambulans ve veteriner hekimler hazır bulundu. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlara çay, simit ve poğaça ikram edildi

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Toltar Personeli ile Bayramlaştı Başkan Toltar Personeli ile Bayramlaştı
"Kocaeli, Anadolu Medeniyetinin Eşsiz Kentlerindendir"
Kocaeli Stadyumu EURO 2024 Kataloğunda Kocaeli Stadyumu EURO 2024 Kataloğunda
Kocaeli İş Dünyası, KOTO’da Bayramlaştı Kocaeli İş Dünyası, KOTO’da Bayramlaştı
Cankurtaranlar Bayramı Kayıpsız Atlattılar Cankurtaranlar Bayramı Kayıpsız Atlattılar
Kent Bayramlaşması’nda Birlik Mesajı Kent Bayramlaşması’nda Birlik Mesajı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Başkan Toltar Personeli ile Bayramlaştı
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, personeli ile bayramlaştıktan sonra mesaiye başladı.

Haberi Oku