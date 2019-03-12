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Büyükşehir Olası Afetlere Hazırlıklı

Deprem ve afetlere her anlamda hazır olan Büyükşehir Belediyesi’nde, Ulaşım ve Etüt Projeler Dairesi Başkanlıklarında deprem tatbikatı yapıldı.

Büyükşehir Olası Afetlere Hazırlıklı

12 Mart 2019 Salı 08:26

Deprem kuşağında yer alan Kocaeli için olası bir depremde vatandaşların doğru hareket etmesi önem taşıyor. Deprem esnasında bireylerin doğru hareket etmesi can güvenliği ve ölümlerin en aza indirilmesinde kilit rol oynuyor. Vatandaşların yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri de olası deprem ve afetlere karşı, eğitim ve tatbikat yapıyor. Bu kapsamda Ulaşım ve Etüt Projeler Daireleri Başkanlığı hizmet binasında, 100 personelin katıldığı “Olası Afetlerle Mücadele ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen deprem tatbikatıyla Ulaşım, Etüt ve Projeler Daireleri Başkanlıkları tarafından kullanılan hizmet binasında deprem tatbikatı yapıldı. Hizmet binasının Acil Durum Eylem Planını test edildiği tatbikatta ekiplerin çalışma yetenekleri ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

ACİL DURUMLARDA İŞLEYİŞİN GÖSTERİLMESİ

Yapılan tatbikat ile ekiplerin afet sırasında olayları yönetebilmesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bir deprem ve yangın esnasından personelin neler yapması gerektiği gösteriliyor. Bu tatbikatlarla acil durum eylem planının işleyen ve işlemeyen yönlerinin görülmesi sağlanıyor.

Tatbikat öncesinde ekipler çalışma odalarındaki dolap, saat, pano, harita, yönetici odalarındaki TV’lerin, bilgisayarların sabitlenmesi gerçekleştirildi. Acil Durum Ekiplerine tatbikat senaryosu hakkında eğitim verilirken diğer personellere tatbikatın icrası konusunda bilgiler verildi.

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