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Büyükşehir Öncülüğünde Yol Güvenliği Bilgilendirme Sunumu

UKOME bünyesinde Kocaeli genelinde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında alınacak önlemler ile ilgili yol güvenliği bilgilendirme sunumu yapıldı

Büyükşehir Öncülüğünde Yol Güvenliği Bilgilendirme Sunumu

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü bünyesinde Kocaeli sınırları içerisinde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında alınacak önlemler ile ilgili Yol Güvenliği Bilgilendirme Sunumu gerçekleştirildi. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla kurulan Yol Güvenliği Birimi tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumuna 30 kurumdan temsilciler katıldı.

 

YOL ÇALIŞMALARINDA YAYA VE ARAÇ GÜVENLİĞİ

Yol çalışmalarında alınacak önlemler, yaya güvenliği, araç güvenliği, yasal mevzuat hakkında kurumların personellerine bilgi aktarımının yapıldığı sunum öncesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yol Güvenliği Birimi hakkında Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi tarafından birimin kurulma amacı ve önemi hakkında konuşma gerçekleştirildi.

 

FAYDALI BİLGİLER PAYLAŞILDI

Açılış konuşması sonrasında teknik personeller tarafından konular hakkında sunumlara geçildi. Sunumda yıllara göre Kocaeli’nin gelişimi, yol çalışmaları hakkında genel işleyiş, yol çalışması yapmadan önce başvuru yapılması, komisyon yapılması, GETİP (Geçici Trafik İşaretleme Planı) hazırlanması, neden gerek duyulduğu, kararsız çalışma durumunda karşılaşılan sorunlar, hukuki süreçler nedir ve örnekleri, UKOME şube müdürlüğünün dijitalleştirme ve sayısallaştırma çalışmaları hakkında kurumlara bilgilendirme yapıldı. Yol Güvenliği bilgilendirme sunumu, katılım sağlayan kurumların soru-cevap ve katkılarıyla sona erdi.

 












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